НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 2 млн экс-заместителю главы внешней разведки

26 февраля, 2020, 10:56

25 февраля детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении трем лицам в совершении преступления, в результате которого интересам государства нанесен 2,2 млн грн убытков

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор и по поставке оборудования, которое то фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную подписку. Зато оборудования по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности. В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесен 2,2 млн грн убытков, установлено экономической экспертизой ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что речь идет о экс-первом заместителе главы Службы внешней разведки Украины (далее - СВРУ), которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины; експосадовця СВРУ, которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины; и.о. директора государственного предприятия, которому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.