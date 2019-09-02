Экс-заместителя главы разведки Семочко окончательно уволили с военной службы, - СМИ

2 сентября, 2019, 18:16

Как отмечается в приказе главы Службы внешней разведки Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы.

В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на военной службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении - но не уволил. Ну что же, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.