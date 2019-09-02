Экс-заместителя главы разведки Семочко окончательно уволили с военной службы, - СМИ
2 сентября, 2019, 18:16
Как отмечается в приказе главы Службы внешней разведки Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.
Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы.
В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.
"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на военной службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении - но не уволил. Ну что же, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.
- 11 декабря стало известно, что Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) располагает информацией о российском гражданстве жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко - Татьяны Лысенко.
- Ранее журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование об имуществе Семочко. Из расследования следует, что у него только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.
- Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые, кроме гражданства Украины, имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.
- 12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
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