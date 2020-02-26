На Чонгаре откроют хаб для обслуживания крымчан, - Зеленский

26 февраля, 2020, 11:29

Об этом президент Зеленский сообщил на форуме, посвященном Дню сопротивления Крыму российской оккупации, передает Еспресо.TV .

"Мы поняли, что живем в мире, где меморандумы почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима", - заявил президент.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. Не терять ежедневно лучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не значит, что Крым снимается с повестки может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украина ", - добавил он.

Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы над Крымом снова поднят украинский флаг.

"Да, это очень сложное, действительно, очень сложная задача, которая не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами можем и должны делать уже сегодня", - отметил он.

Зеленский отметил, что первейшая задача Украины - это поддержка граждан, живущих в Крыму, или имеющих крымскую регистрацию.

Зеленский отметил, что крымчане получают украинские документы, в частности - свидетельство о рождении, - через очень сложную судебную процедуру.

Он также упомянул, что крымчанам почти невозможно получить кредиты в украинских банках и отметил, что очень важно, какую Украину они видят, когда пересекают КПВВ.

"Это должно быть комфортная, нормальная, безопасная страна с освещенными дорогами и с работающими туалетами. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству комфортных КПВВ. Я хочу подчеркнуть, - это временные конструкции. Кроме этого, государство, совместно с компанией Socar, откроет большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие очень важные объекты ", - сказал Владимир Зеленский/