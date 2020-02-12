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Espreso.tvОбществоНа админкордоне с Крымом открыли центр предоставления админуслуг для жителей полуострова

На админкордоне с Крымом открыли центр предоставления админуслуг для жителей полуострова


фото: rfe
12 февраля в сервисной зоне КПВВ "Чонгар" открыли Центр предоставления административных услуг

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как отметила начальник ЦПАП Новотроицкого сельсовета Ирина Собчишена, центр админуслуг работает с 11 февраля. По ее словам, здесь уже могут предоставлять 168 видов услуг.

"ЦПАП работает со вчерашнего дня в тестовом режиме. Мы работаем в полную силу. Мы получили все доступы ко всем государственным реестрам. Вчера были оформлены два паспорта для выезда за границу для граждан Украины", - рассказала Собчишена.

По ее словам, крымчане более всего нуждаются в предоставлении именно паспортных услуг.

"Сегодня были жители Крыма, консультировались. Я надеюсь, что им будет удобно обслуживаться именно на КПВВ Чонгар", - отметила Собчишена.

После открытия ЦПАП на КПВВ Ченгар началось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В нем также принимают участие министр по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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