Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за коронавируса

26 февраля, 2020, 17:16

Правительство Литвы сегодня, 26 февраля, объявило режим экстремальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса

Об этом сообщает Delfi.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешяльгиса, решение было необходимо в связи с ростом числа зараженных коронавирусом и распространением его в Европе.

Отмечается, что в Литве пока нет зафиксированных случаев коронавируса.

Также правительство постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который будет координировать действия по сопротивлению вирусу. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Сообщается, что объявления режима экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению предписания по миграции из определенных стран или регионов в Литву и из нее.

Напомним, мэр Сан-Франциско Лондон Брод уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).