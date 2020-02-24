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Espreso.tvОбществоВ Италии от коронавируса умерли уже шесть человек

В Италии от коронавируса умерли уже шесть человек


фото: reuters
В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент

Об этом сообщает ANSA.

Согласно сообщению, женщина страдала онкологическим заболеванием и умерла в одной из больниц города Брешиа на севере страны.

Согласно обновленным данным, количество случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 224. Больше всего зафиксировано в Ломбардии (172 больных). В Венето - 27 случаев COVID-19, Эмилии-Романьи - 18 Пьемонте - четыре и три в Лацио.

Ранее сообщалось о 5 погибших от коронавируса . Общее количество зараженных людей составляла 219.

На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Из-за распространения коронавируса местные власти объявили о закрытии школ и университетов, отменены мессы, закрывается миланская опера Ла Скала.

Также власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.

Правительство Италии ограничило свободу передвижения в тех регионах на севере страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

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