МОК может отменить Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Об этом сообщает AP.
"Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться пища, оборудоваться олимпийская деревня, гостиницы, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады", - сказал Паунд.
Однако, по его словам, сейчас все свидетельствует в пользу того, что Игры в Токио пройдут без проблем.
"Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены - МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии" , - заверил Паунд.
Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа.
- 24 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране могут быть отменены все футбольные матчи.
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