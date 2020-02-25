МОК может отменить Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

25 февраля, 2020, 17:34

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Олимпиаду-2020 могут отменить, если до мая в мире коронавирус приобретет признаки пандемии

Об этом сообщает AP.

"Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться пища, оборудоваться олимпийская деревня, гостиницы, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады", - сказал Паунд.

Однако, по его словам, сейчас все свидетельствует в пользу того, что Игры в Токио пройдут без проблем.

"Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены - МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии" , - заверил Паунд.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа.