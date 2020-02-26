Коляда назвала трех основных "китов" для возвращения Крыма

26 февраля, 2020, 15:50

Все дети, проживающие в оккупированном Крыму, находятся под влиянием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня

Об этом заявила сегодня министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время "Age of Crimea Forum 2020", сообщает пресс-служба ведомства.

"Образование, культура, правда (доступ к информации) - вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания - дети и молодежь. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе пропаганда всегда побеждает правду, а сила преодолевает идеи "гандизма". Однако в долгосрочной перспективе - правда всегда побеждает. Задача украинской власти обеспечить доступ к качественным украинским образовательным и общественным услугам", - подчеркнула Коляда.

Сегодня на временно оккупированных территориях (части Луганской, Донецкой областей и Крымский полуостров) проживает около 1 миллиона детей. Из них более 300 тыс. родившихся после 2014 года.

По убеждению Министерка, все эти дети находятся под постоянным воздействием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня.

Для усиления поощрения детей, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, разработана и вынесена на рассмотрение Концепция реинтеграции детей и молодежи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178021