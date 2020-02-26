Зеленский подпишет указ о Дне сопротивления крымчан российской оккупации

26 февраля, 2020, 11:05

Об этом он заявил в среду, 26 февраля, передает Еспресо.TV .

По его словам, День сопротивления крымчан будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

"В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля ", - сказал Зеленский.

В 2016 году Верховная Рада приняла постановление о праздновании годовщины "со дня проведения митинга крымских татар в городе Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины". В этот день в 2014 году в Симферополе под стенами Верховной Рады Крыма состоялся многотысячный митинг, инициатором которого был Меджлис крымскотатарского народа.