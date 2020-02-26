Facebook запретит рекламу лекарств и средств от коронавируса

26 февраля, 2020, 19:17

Facebook усиливает правила публикации рекламы товаров, которые распространяют на фоне вспышки коронавируса. В частности запрещены объявления, в которых обещают вылечить от COVID-19

Об этом заявил представитель компании Facebook в комментарии изданию Business Insider.

"Недавно мы ввели политику, которая запрещает рекламу, касающуюся коронавируса и создает ощущение срочности, например, заявляет об ограниченной поставке или гарантирует лечение или профилактику. У нас также есть политика для marketplace, которая запрещает подобное поведение", - рассказал представитель компании.

Представитель Facebook также сообщил, что компания будет удалять ложные сообщения о коронавирусе.

Кроме того, будут запрещены сообщения, в которых говорится о нехватке товаров для защиты от COVID-19, поскольку они вызывают у пользователей панику.