Биатлон: Пидручный принес Украине бронзу ЧЕ в суперспринте

26 февраля, 2020, 17:10

Украинец Дмитрий Пидручный выиграл бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В стартовой гонке европейского первенства, где большинство сборных выступают вторыми составами, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный стал третьим в суперспринте на 6 км, проиграв главным конкурентам финишный спурт.

Украинец заработал 3 штрафных круга и уступил победителю Сергею Бочарникову из Беларуси всего 0,5 сек. Серебро получил чех Адам Вацлавик, опередивший Пидручного на 0,4 сек.

Чемпионат Европы

Раубичи (Беларусь)

Мужчины. Суперспринтом, 6 км

26 февраля

1. Сергей Бочарников (Беларусь) - 14.12,8 (2 штрафных круга)

2. Адам Вацлавик (Чехия) - отставание 0,4 (3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) 0,5 (2)

15. Руслан Ткаленко (Украина) +55,1 (2)

23. Артем Прима (Украина) +1.16,5 (6)