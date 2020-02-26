Биатлон: Пидручный принес Украине бронзу ЧЕ в суперспринте
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В стартовой гонке европейского первенства, где большинство сборных выступают вторыми составами, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный стал третьим в суперспринте на 6 км, проиграв главным конкурентам финишный спурт.
Украинец заработал 3 штрафных круга и уступил победителю Сергею Бочарникову из Беларуси всего 0,5 сек. Серебро получил чех Адам Вацлавик, опередивший Пидручного на 0,4 сек.
Чемпионат Европы
Раубичи (Беларусь)
Мужчины. Суперспринтом, 6 км
26 февраля
1. Сергей Бочарников (Беларусь) - 14.12,8 (2 штрафных круга)
2. Адам Вацлавик (Чехия) - отставание 0,4 (3)
3. Дмитрий Пидручный (Украина) 0,5 (2)
15. Руслан Ткаленко (Украина) +55,1 (2)
23. Артем Прима (Украина) +1.16,5 (6)
- Напомним, 20 февраля президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскритиковал шведа Себастьяна Самуэльссона, который заявил, что из-за допинга сборная России не должна выступать на чемпионате мира.
- Также Брынзак заявил, что Логинов не чужой для украинской команды человек.
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