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Espreso.tvСпортНе чужой для нас человек, - президент ФБУ объяснил, почему защищает скандального российского биатлониста

Не чужой для нас человек, - президент ФБУ объяснил, почему защищает скандального российского биатлониста


фото: biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что россиянин Александр Логинов, который отбывал дисквалификацию за допинг, не чужой для нашей команды человек

Об этом Брынзак заявил в интервью YouTube-канала Biathlon News.

По его словам, один из представителей украинской сборной предоставил тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу собственную аккредитацию при индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), чтобы тот помог подсказками россиянину на трассе, ведь этот биатлонист "не чужой для нашей команды человек".

"Логинов - не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер - без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час. Затем спортивный директор IBU увидел, что у Касперовича чужая аккредитация. Когда мы встретились и выяснили все обстоятельства, извинились перед IBU. Нам аккредитацию вернули, и к нам никаких вопросов нет ", - рассказал Брынзак.

Инцидент произошел 19 февраля во время индивидуальной гонки на 20 км, которую выиграл француз Матэн Фуркад.

Александр Логинов в 2015 - 2016 годах отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В прошлом году он женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой.

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