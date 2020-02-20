Президент Федерации биатлона Украины бросился защищать сборную России в интервью пропагандистам с RT
20 февраля, 2020, 10:49
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскритиковал шведа Себастьяна Самуэльссона, который заявил, что из-за допинга сборная России не должна выступать на чемпионате мира
Об этом Брынзак рассказал в комментарии российскому пропагандистскому сайту RT.
Президент ФБУ заявил, что Себастьяном Самуэльссон должен разобраться комитет по этике из-за постоянной критики шведа в адрес россиянина Александра Логинова, который ранее отбывал дисквалификацию за допинг, а на чемпионате мира в итальянском Антхольце выиграл золото в спринте.
"То, что Самуэльссон не показывают результат, его дергает. Это должен решать комитет по этике. Получается, одного можно дисквалифицировать, а другой нет. Но есть же правила", - сказал Брынзак.
Александр Логинов в 2015 - 2016 годах отбывал дисквалификацию за употребление допинга.
- Напомним, в сентябре 2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон получил угрозы из России по электронной почте из-за своей позиции в борьбе с допингом.
- 15 февраля норвежский биатлонист Тарьей Бё назвал несправедливой победу в спринте на чемпионате мира Александра Логинова, который отбывал дисквалификацию за допинг.
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