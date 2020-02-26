18-летняя украинка заявила о намерении побить "вечный" мировой рекорд

26 февраля, 2020, 16:16

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что намерена побить мировой рекорд в прыжках в высоту, который болгарка Стефка Костадинова установила еще в 1987 году

Об этом сваи магучие рассказала в интервью "24" .

По словам Магучих, она ставит своей целью побить мировой рекорд и стать медалисткой Олимпиады-2020.

"Конечно, хочу побить мировой рекорд. Но думаю, что ву каждой прыгуньи есть такая мечта. Также хочу поехать на Олимпиаду и стать на пьедестал", - сказала сваи магучие.

По ее словам, лидеры женских прыжков в высоту сейчас демонстрируют высокие результаты, поэтому скоро кто-то побьет рекорд в 2.09 м, который принадлежит Стефке Костадиновой.

"Даже в прошлые годы 2 м вне пьедестала было чем-то невероятным. А в этом году с таким результатом медаль не выиграешь. Такая высота реальна, конкуренция растет, поэтому скоро кто-то побьет мировой рекорд", - убеждена Магучих.

Ярослава Магучих является вице-чемпионкой мира 2019 года в прыжках в высоту.

Стефка Костадинова установила мировой рекорд - 2.09 - в 1987 году на чемпионате мира.