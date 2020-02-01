Украинка Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

1 февраля, 2020, 15:16

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

На международном турнире в Карлсруэ (Германия) борьбу за победу в прыжках в высоту вели две украинки - Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Магучих с первой попытки преодолела высоту 2,02 м, которые стали не только новым мировым рекордом среди юниорок в помещении, а и национальным рекордом Украины в помещении.

"Я очень счастлива. Наслаждалась соревнованиями и атмосферой. Очень довольна тем, что преодолела 2,02 метра. Я в хорошей форме. Понимала, что могу прыгнуть высоко - два дня назад как раз попробовала свои силы в Котбусе. Вторая попытка на 2,04 была близкой. Сегодня преодолеть их не удалось, но в следующий раз смогу это сделать ", - сказала Магучих.

Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении - 2,01 м - принадлежал также Ярославе Магучих. Его она установила 18 января 2020 года на "Мемориале Алексея Демьянюка" во Львове.

Предыдущий национальный рекорд Украины в помещении - 2,01 м - принадлежал Ярославе Магучих и Вите Пономарь.

Левченко завершила соревнования с результатом 1,99 м и стала с ним второй, хотя попытки на 2,02 м также были чрезвычайно близки к успеху. Еще одна украинка, Ирина Геращенко, заняла пятое место (1,93 м).