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Espreso.tvСпортБольше всего в "Вест Хэме": обнародована невероятная зарплата Ярмоленко в Англии

Больше всего в "Вест Хэме": обнародована невероятная зарплата Ярмоленко в Англии


фото: whufc.com
Украинский футболист Андрей Ярмоленко с зарплатой 7,1 млн евро в год оказался самым высокооплачиваемым в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает Sportac .

Ярмоленко получает 136,5 тыс. евро в неделю, его годовая зарплата - 7,1 млн евро. На втором месте в лондонском клубе Джек Уилшир с 6,17 млн евро. Третий - Фелипе Андерсон, получает 5,24 евро в год.

В то же время, другой украинский футболист, играет в Англии - Александр Зинченко - имеет в "Манчестер Сити" одну из самых зарплат. Он зарабатывает около 25 тыс. евро в неделю - 1,2 млн евро в год. Больше всего в "Манчестер Сити" получает бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне - 21,6 млн евро в год.

  • 4 февраля стало известно, что в случае вылета из премьер-лиги футболистам английского "Вест гема", за который играет Андрей Ярмоленко, на 50% уменьшат зарплату.
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