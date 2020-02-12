Больше всего в "Вест Хэме": обнародована невероятная зарплата Ярмоленко в Англии

12 февраля, 2020, 07:58

Украинский футболист Андрей Ярмоленко с зарплатой 7,1 млн евро в год оказался самым высокооплачиваемым в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает Sportac .

Ярмоленко получает 136,5 тыс. евро в неделю, его годовая зарплата - 7,1 млн евро. На втором месте в лондонском клубе Джек Уилшир с 6,17 млн евро. Третий - Фелипе Андерсон, получает 5,24 евро в год.

В то же время, другой украинский футболист, играет в Англии - Александр Зинченко - имеет в "Манчестер Сити" одну из самых зарплат. Он зарабатывает около 25 тыс. евро в неделю - 1,2 млн евро в год. Больше всего в "Манчестер Сити" получает бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне - 21,6 млн евро в год.