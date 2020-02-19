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Espreso.tvСпортВ "Вест Хэме" назвали дату возвращения Ярмоленко на поле

В "Вест Хэме" назвали дату возвращения Ярмоленко на поле


фото: whufc.com
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко вернется на поле 29 февраля

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .

По словам Мойеса, украинец продолжает восстановление после травмы. Его возвращение на поле ожидается 29 февраля в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона".

"Андрей Ярмоленко тренируется с командой, но он все еще находится в процессе восстановления после травмы. Но я отмечу, что он хорошо работает и чувствует себя лучше", - сказал Мойес.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022 года.

"Вест Хэм" сейчас занимает 18-е место и находится в зоне вылета чемпионата Англии.

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