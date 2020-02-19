В "Вест Хэме" назвали дату возвращения Ярмоленко на поле
19 февраля, 2020, 12:26
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко вернется на поле 29 февраля
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .
По словам Мойеса, украинец продолжает восстановление после травмы. Его возвращение на поле ожидается 29 февраля в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона".
"Андрей Ярмоленко тренируется с командой, но он все еще находится в процессе восстановления после травмы. Но я отмечу, что он хорошо работает и чувствует себя лучше", - сказал Мойес.
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022 года.
"Вест Хэм" сейчас занимает 18-е место и находится в зоне вылета чемпионата Англии.
- 12 февраля стало известно, что Андрей Ярмоленко с зарплатой 7,1 млн евро в год оказался самым высокооплачиваемым футболистом в "Вест Хэме".
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