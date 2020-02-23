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Espreso.tvСпортФьюри ошарашил фанов песней на ринге после победы над Уайлдером

Фьюри ошарашил фанов песней на ринге после победы над Уайлдером


фото: REUTERS
Новый чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером исполнил на ринге песню

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США) победил в седьмом раунде техническим нокаутом Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Сразу после победы британец взял в руки микрофон и спел на ринге песню American Pie Дона Маклина.

 

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