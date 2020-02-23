Фьюри ошарашил фанов песней на ринге после победы над Уайлдером
23 февраля, 2020, 09:53
Новый чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером исполнил на ринге песню
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США) победил в седьмом раунде техническим нокаутом Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Сразу после победы британец взял в руки микрофон и спел на ринге песню American Pie Дона Маклина.
So Bye, bye Miss American Pie #WilderFury # WilderFury2 # WildervsFury2 pic.twitter.com/8LQ1TAyEGA- ZombieProphet (@GIFsZP) February 23, 2020
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
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