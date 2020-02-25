В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус
25 февраля, 2020, 15:55
Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в турецкой Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
Как сообщает Анадолу, самолет выполнял рейс из иранского Тегерана в Стамбул. Во время полета на борту самолета заподозрили коронавирус у 17 пассажиров на борту.
Всего в самолете находилось 132 пассажира.
Все они были доставлены в больницу и будут находиться под карантином в течение 14 дней.
Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, к югу от Тегерана, утверждает, что правительство лжет о подлинной степени вспышки. Фарахани заявил, что от коронавируса умерли около 50 человек.
Соседние с Ираном страны закрыли свои границы.
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