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Espreso.tvОбществоВ Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус

В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус


фото: reuters
Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в турецкой Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Как сообщает Анадолу, самолет выполнял рейс из иранского Тегерана в Стамбул. Во время полета на борту самолета заподозрили коронавирус у 17 пассажиров на борту.

Всего в самолете находилось 132 пассажира.

Все они были доставлены в больницу и будут находиться под карантином в течение 14 дней.

Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, к югу от Тегерана, утверждает, что правительство лжет о подлинной степени вспышки. Фарахани заявил, что от коронавируса умерли около 50 человек.

Соседние с Ираном страны закрыли свои границы.

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