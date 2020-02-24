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Espreso.tvОбществоКоличество смертей от коронавируса в Иране достигла 50

Количество смертей от коронавируса в Иране достигла 50


фото: reuters
Эпицентром эпидемии в стране выступает священный для шиитов город Кум. Там, по словам чиновников на карантине, находятся более 250 человек

Об этом сообщает иранское информационное агентство ILNA, передает Associated Press .

В иранском городе Кум от нового китайского коронавируса умерли 50 человек. Это наибольшее количество летальных случаев вне Китая.

Чиновник из Кума Ахмад Амириабади Фарахани рассказал, что в городе, который является популярным среди шиитов Ирана и других стран, проходит карантин более 250 человек.

Он сказал, что 50 смертей датируются еще 13 февраля. Однако Иран впервые официально сообщил о случаях вируса и первая смерть от него только 19 февраля.

  • Напомним, 23 февраля сообщалось о 8 смертей от коронавируса в Иране. Турция, Пакистан, Армения и Афганистан закрыли границы со страной. Грузия прекратила авиационное сообщение.

 

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