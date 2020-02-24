Количество смертей от коронавируса в Иране достигла 50
24 февраля, 2020, 11:57
Эпицентром эпидемии в стране выступает священный для шиитов город Кум. Там, по словам чиновников на карантине, находятся более 250 человек
Об этом сообщает иранское информационное агентство ILNA, передает Associated Press .
В иранском городе Кум от нового китайского коронавируса умерли 50 человек. Это наибольшее количество летальных случаев вне Китая.
Чиновник из Кума Ахмад Амириабади Фарахани рассказал, что в городе, который является популярным среди шиитов Ирана и других стран, проходит карантин более 250 человек.
Он сказал, что 50 смертей датируются еще 13 февраля. Однако Иран впервые официально сообщил о случаях вируса и первая смерть от него только 19 февраля.
- Напомним, 23 февраля сообщалось о 8 смертей от коронавируса в Иране. Турция, Пакистан, Армения и Афганистан закрыли границы со страной. Грузия прекратила авиационное сообщение.
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