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Espreso.tvОбщество"Дедушка" и трэш: "слуга" Богуцкая оскорбила ученого-социолога, который комментировал правительственную "перепись" населения

"Дедушка" и трэш: "слуга" Богуцкая оскорбила ученого-социолога, который комментировал правительственную "перепись" населения

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая назвала "дедушкой" ученого-социолога, профессора Института социологии НАНУ Евгения Головаху, а его комментарий относительно проведенного правительства подсчета населения без опроса украинцев назвала "трэшем"

Свое мнение Богуцкая выложила в Facebook.

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и некий Евгений Иванович позапрошлого века. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который всаженный в специальную розетку ", - написала Богуцкая.

Досталось от "слуги" и Юлии Тимошенко.

"Юлия Владимировна тоже за бумажные трудовые книжки. Без них страна не разовьется. А в своем" Новом курсе "была исключительно за диджитализацию. Даже Лешу Жмеренецкого (нардеп" слуга ", специалист по информационным технологиям - ред.) юзала на предмет цифрового прорыва . Королевская закатила к потолку глаза. Кошмар. Какой лютый совок головного мозга у противников современности ", - добавила Богуцкая.

  • Напомним, ранее правительство осуществило подсчет населения Украины , использующие данные реестров, мобильных операторов и т.д., но без опроса людей.
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