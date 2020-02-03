"Дедушка" и трэш: "слуга" Богуцкая оскорбила ученого-социолога, который комментировал правительственную "перепись" населения
Свое мнение Богуцкая выложила в Facebook.
"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и некий Евгений Иванович позапрошлого века. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который всаженный в специальную розетку ", - написала Богуцкая.
Досталось от "слуги" и Юлии Тимошенко.
"Юлия Владимировна тоже за бумажные трудовые книжки. Без них страна не разовьется. А в своем" Новом курсе "была исключительно за диджитализацию. Даже Лешу Жмеренецкого (нардеп" слуга ", специалист по информационным технологиям - ред.) юзала на предмет цифрового прорыва . Королевская закатила к потолку глаза. Кошмар. Какой лютый совок головного мозга у противников современности ", - добавила Богуцкая.
- Напомним, ранее правительство осуществило подсчет населения Украины , использующие данные реестров, мобильных операторов и т.д., но без опроса людей.
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