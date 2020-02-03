"Слуга" Богуцкая извинилась за "дедушку" перед социологом Головахой, но назвала его Головко
3 февраля, 2020, 16:54
Депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая извинилась за то, что назвала "дедушкой" ученого-социолога, но перепутала его фамилию с Головко
Об этом она написала в Facebook.
"Несколько дней назад я написала пост о Дмитрии Дубилете в программе Шустера. Его оппонента назвала "неким Евгением Ивановичем с позапрошлого века". Оказалось, что это очень известный социолог Головко. И получается, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с дальнего прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", - написала она. На самом деле на эфире был профессор Института социологии НАНУ Евгений Головаха.
- Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая назвала "дедушкой" ученого-социолога, профессора Института социологии НАНУ Евгения Головаху, а его комментарий относительно проведенного правительства подсчета населения без опроса украинцев назвала "трэшем".
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