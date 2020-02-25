 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления?" - нардеп о платежке на 53 тыс. грн за отопление квартиры

"Сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления?" - нардеп о платежке на 53 тыс. грн за отопление квартиры

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко назвал "безусловно идиотским" постановление правительства, по которому жительница Киева получила платежку за отопление квартиры в январе почти на 53 тыс. грн

Об этом Кучеренко написал в Facebook.

"Постановление, благодаря которому, можно выставить на одну квартиру счет в 53 тыс грн за тепло является безусловно идиотским. И тут возникает главный вопрос - сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления и почему это до сих пор не было сделано?!" - написал Кучеренко.

Читайте также. В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: рейтинг

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать