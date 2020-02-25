"Сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления?" - нардеп о платежке на 53 тыс. грн за отопление квартиры
25 февраля, 2020, 18:53
Народный депутат от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко назвал "безусловно идиотским" постановление правительства, по которому жительница Киева получила платежку за отопление квартиры в январе почти на 53 тыс. грн
Об этом Кучеренко написал в Facebook.
"Постановление, благодаря которому, можно выставить на одну квартиру счет в 53 тыс грн за тепло является безусловно идиотским. И тут возникает главный вопрос - сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления и почему это до сих пор не было сделано?!" - написал Кучеренко.
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- Напомним, жительнице Киева насчитали 53 тыс. грн за отопление квартиры в январе. Коммунальщики объяснили такую сумму системой подсчета платы за отопление.
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