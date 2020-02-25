"Сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления?" - нардеп о платежке на 53 тыс. грн за отопление квартиры

25 февраля, 2020, 18:53

Об этом Кучеренко написал в Facebook.

"Постановление, благодаря которому, можно выставить на одну квартиру счет в 53 тыс грн за тепло является безусловно идиотским. И тут возникает главный вопрос - сколько времени правительству не "профанов" нужно на исправление идиотского постановления и почему это до сих пор не было сделано?!" - написал Кучеренко.

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