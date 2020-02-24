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Espreso.tvОбществоВ каких городах Украины самая дорогая коммуналка: рейтинг

В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: рейтинг


фото: ukranews
Больше коммунальные платежи платят в Днепре, а наименьшее - в Ужгороде и Черновцах

Об этом свидетельствует рейтинг от Liga.Бизнес.

В рейтинге рассчитаны нормативные затраты на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м.

Согласно условиям расчета для рейтинг, в квартире есть горячая / холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

В издании отмечают, что реальные цифры скорее всего отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря различным счетчиков индивидуальное потребление.

С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн, далее следуют Сумы - 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3145 грн), Мариуполь (3040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Меньше платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и снабжение горячей водой, коммуналка - 854,5 грн.

Чуть больше в Черновцах - 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсоне - 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Однако, как отмечается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлению местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн.

Основная расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

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