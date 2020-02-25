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Espreso.tvОбществоКиевлянке насчитали 53 тыс. грн за отопление в январе: коммунальщики говорят, что ошибки нет

Киевлянке насчитали 53 тыс. грн за отопление в январе: коммунальщики говорят, что ошибки нет


фото: biznews
За январь 2020 года жительнице одной из многоэтажек Киева насчитали в платежке за отопление почти 53 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

В "Киевтеплоэнерго" уже подтвердили, что речь не идет об ошибке или сбое, и объяснили причину такого начисления.

Отмечается, что жительница дома в Киеве действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв м на сумму 52932,18 грн за январь этого года.

Причиной такого начисления в "Киевтеплоэнерго" называют то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. Другие квартиры в многоэтажке такие счетчики имеют.

"Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сумма начислена по методике, которая действует для домов, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления.

В то же время, в "Киевтеплоэнерго" соглашаются, что "хотя с точки зрения закона начисление за отопление правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах.

Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики ", - объясняют в компании.

"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой", - отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"Понимая абсурдность возникшей ситуации, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", - сообщил Лопатин.

"Киевтеплоэнерго" обещает пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на 53 тыс грн.

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