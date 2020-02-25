"Реал" отказался от покупки Мбаппе ради Холланда, - The Sun
25 февраля, 2020, 14:14
Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холланду и готов отказаться от Килиана Мбаппе
Об этом сообщает The Sun
По информации источника, испанцы собираются отказаться от идеи трансфера французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и бросят все силы на то, чтобы подписать контракт с Холландом.
19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей, забил 40 голов и отдал 8 результативных передач. За дортмундцев Холланд сыграл 8 матчей, в которых забил 11 голов.
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
- 21 февраля Холланд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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