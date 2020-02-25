"Реал" отказался от покупки Мбаппе ради Холланда, - The Sun

25 февраля, 2020, 14:14

Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холланду и готов отказаться от Килиана Мбаппе

Об этом сообщает The Sun

По информации источника, испанцы собираются отказаться от идеи трансфера французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и бросят все силы на то, чтобы подписать контракт с Холландом.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей, забил 40 голов и отдал 8 результативных передач. За дортмундцев Холланд сыграл 8 матчей, в которых забил 11 голов.