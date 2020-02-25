 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" отказался от покупки Мбаппе ради Холланда, - The Sun

"Реал" отказался от покупки Мбаппе ради Холланда, - The Sun


фото: Reuters
Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холланду и готов отказаться от Килиана Мбаппе

Об этом сообщает The Sun

По информации источника, испанцы собираются отказаться от идеи трансфера французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и бросят все силы на то, чтобы подписать контракт с Холландом.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей, забил 40 голов и отдал 8 результативных передач. За дортмундцев Холланд сыграл 8 матчей, в которых забил 11 голов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать