Правительство перезагружает фискальную службу, - Гончарук
25 февраля, 2020, 14:04
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко в корне изменить систему работы органа
Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.
"Раньше фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы. Правительство прекращает это явление раз и навсегда ", - заявил Гончарук.
Он добавил, что сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко в корне изменить систему работы ГФС, включая соответствующие кадровые решения.
- Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявило конкурс.
- 8 мая Кабинет Министров назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы на 5 лет.
- 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности главы Государственной таможенной службы Украины.
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14 февраля 2020 года стало известно, что исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы вместо Дениса Гутенко был назначен Сергей Солодченко .
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