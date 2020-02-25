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Espreso.tvОбществоПравительство перезагружает фискальную службу, - Гончарук

Правительство перезагружает фискальную службу, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко в корне изменить систему работы органа

Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

"Раньше фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы. Правительство прекращает это явление раз и навсегда ", - заявил Гончарук.

Он добавил, что сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко в корне изменить систему работы ГФС, включая соответствующие кадровые решения.

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