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Espreso.tvОбществоКабмин назначил нового и.о. председателя ГФС

Кабмин назначил нового и.о. председателя ГФС


фото: sfs.gov.ua
14 февраля стало известно, что исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы вместо Дениса Гутенко был назначен Сергей Солодченко

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодчекно вместо Дениса Гутенко.

Соответствующие правительственные распоряжения № 108-р и 109-р от 12 февраля обнародовано на Правительственном портале.

Солодченко является начальником главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

Как сообщалось, Кабмин в августе 2019 года назначил  директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко и.о. главы ведомства после того, как освободил от этой должности Власова.

Справка:

Родился в 1975 году в Луганской области.

После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года.

С апреля 2018 - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

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