Кабмин назначил нового и.о. председателя ГФС
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодчекно вместо Дениса Гутенко.
Соответствующие правительственные распоряжения № 108-р и 109-р от 12 февраля обнародовано на Правительственном портале.
Солодченко является начальником главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
Как сообщалось, Кабмин в августе 2019 года назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко и.о. главы ведомства после того, как освободил от этой должности Власова.
Справка:
Родился в 1975 году в Луганской области.
После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года.
С апреля 2018 - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
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