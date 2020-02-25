Мировые фондовые рынки упали из-за распространения коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,5%, показав третье в своей истории внутридневное падение на 1000 пунктов. Национальные индексы накануне следовали динамике американских - европейский Stoxx Europe 600 упал на 3,8%, южнокорейский Kospi на 3,9%.
Индекс S&P 500 упал на 3,4%, что равнозначно одномоментной потере 927 млрд капитализации. Еще сильнее падали технологические активы - индекс Nasdaq потерял 3,7%, технологический сектор индекса S&P - 4,2%.
Защитные активы, наоборот, продолжили дорожать - доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к рекордным минимумам 2016 года, а цена золота - к семилетним максимумам.
Котировки нефти Brent 24 февраля упали почти на 4%, но 25 февраля начала расти.
Накануне из-за вспышки коронавируса в Италии биржевые индексы в Европе упали до трехлетнего минимума.
- Напомним, согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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