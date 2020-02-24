Из-за вспышки коронавируса в Италии биржевые индексы в Европе упали до трехлетнего минимума - Bloomberg

24 февраля, 2020, 17:55

24 февраля на европейских биржах фиксируют существенное снижение стоимости акций, аналитики связывают это с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 во время открытия торгов упал на 3,6% - до минимальной отметки с июня 2016 года.

Обвалились прежде всего акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet - на 13%.

Базовый индекс фондового рынка для итальянской фондовой биржи упал от начала суток на 4,8%, говорится в обзоре Bloomberg. Котировки акций футбольного клуба "Ювентус" потеряли 11% на фоне сообщений о возможном прекращении чемпионата страны.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.

Напомним, на данный момент в Италии умерли шесть человек, более 200 заболели.