Макгрегор узнал имя следующего соперника

25 февраля, 2020, 13:33

Следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет американец Джастин Гейджи

Об этом сообщает инсайдер Чисанга Маланга в twitter.

По информации источника, культовый ирландец летом выйдет в Октагон на поединок с американцем Джастином Гейджи. Стороны уже ведут предварительные переговоры.

Оба бойца в своих последних поединках победили Дональда Серроне. За свою карьеру 31-летний Гейджи провел 23 поединка, в двух проиграл, в остальных победил.

ArielHelwani , Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje .



Sign me the hell up !! #UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ - Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) February 24, 2020