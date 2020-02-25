Макгрегор узнал имя следующего соперника
25 февраля, 2020, 13:33
Следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет американец Джастин Гейджи
Об этом сообщает инсайдер Чисанга Маланга в twitter.
По информации источника, культовый ирландец летом выйдет в Октагон на поединок с американцем Джастином Гейджи. Стороны уже ведут предварительные переговоры.
Оба бойца в своих последних поединках победили Дональда Серроне. За свою карьеру 31-летний Гейджи провел 23 поединка, в двух проиграл, в остальных победил.
ArielHelwani , Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje .- Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) February 24, 2020
Sign me the hell up !! #UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ
- 4 февраля российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал победу ирландца Конора Макгергора над американцем Дональдом Серроне хорошо разыгранным представлением.
- Напомним, 19 января Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-