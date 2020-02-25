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Espreso.tvСпортМакгрегор узнал имя следующего соперника

Макгрегор узнал имя следующего соперника


фото: Getty Images
Следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет американец Джастин Гейджи

Об этом сообщает инсайдер Чисанга Маланга в twitter.

По информации источника, культовый ирландец летом выйдет в Октагон на поединок с американцем Джастином Гейджи. Стороны уже ведут предварительные переговоры.

Оба бойца в своих последних поединках победили Дональда Серроне. За свою карьеру 31-летний Гейджи провел 23 поединка, в двух проиграл, в остальных победил.

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