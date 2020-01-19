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Espreso.tvСпортМакгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде

Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде


фото: REUTERS
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер смешанных единоборств UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

В главном бою экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор встретился с Дональдом Серроне.

Этот поединок стал для ирландца первым после поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

Макгрегор агрессивно начал поединок и нокаутировал Серроне уже в первом раунде.

 
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