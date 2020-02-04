Нурмагомедов подозревает, что бой МакГрегора с нокаутом на 40-й секунде был договорным

4 февраля, 2020, 17:31

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал победу ирландца Конора МакГрегора над американцем Дональдом Серроне хорошо разыгранным спектаклем

Об этом сообщает "Чемпионат".

Действующий чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне 18 января, в котором ирландец нокаутировал американца за 40 сек. со спортивной точки зрения мало что значил.

"Я думаю, что сам этот бой договорным не был. Я так думаю, могу ошибаться. Почему? Такая большая организация, с такой большой историей - они не будут так рисковать. Это был бы большой удар по репутации", - сказал Нурмагомедов.

По его словам, МакГрегору специально подобрали слабого соперника, из-за чего бой превратился в хорошо срежиссированное представление.

"А вот с соперником они угадали, потому что этот соперник никогда ничего серьезного не выигрывал. Он может выигрывать-выигрывать, а как доходит до большого боя - он все сливает. Ментально, в психологическом плане он очень слабый человек. Так бывает. Не хочется приводить пример. Просто это, скажем так, хорошо разыгранный цирк", - сказал Нурмагомедов.