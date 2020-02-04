Нурмагомедов подозревает, что бой МакГрегора с нокаутом на 40-й секунде был договорным
Об этом сообщает "Чемпионат".
Действующий чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне 18 января, в котором ирландец нокаутировал американца за 40 сек. со спортивной точки зрения мало что значил.
"Я думаю, что сам этот бой договорным не был. Я так думаю, могу ошибаться. Почему? Такая большая организация, с такой большой историей - они не будут так рисковать. Это был бы большой удар по репутации", - сказал Нурмагомедов.
По его словам, МакГрегору специально подобрали слабого соперника, из-за чего бой превратился в хорошо срежиссированное представление.
"А вот с соперником они угадали, потому что этот соперник никогда ничего серьезного не выигрывал. Он может выигрывать-выигрывать, а как доходит до большого боя - он все сливает. Ментально, в психологическом плане он очень слабый человек. Так бывает. Не хочется приводить пример. Просто это, скажем так, хорошо разыгранный цирк", - сказал Нурмагомедов.
- Напомним, 19 января Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
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