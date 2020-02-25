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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Бавария" разгромила "Челси" в Лондоне

Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Челси" в Лондоне


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" с счет 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет во встрече был открыт во втором тайме полузащитник "Баварии" Серж Гнабри показал уверенную игру и сумел сделать дубль за три минуты. Сначала немец отличился на 51-й, а затем на 54-й минуте матча.

Точку в голах поставил польский бомбардир Роберт Левандовски, который забил на 76-й минуте.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

25 февраля

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Удаление: Алонсо, 83

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