Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Челси" в Лондоне

25 февраля, 2020, 23:51

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" с счет 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет во встрече был открыт во втором тайме полузащитник "Баварии" Серж Гнабри показал уверенную игру и сумел сделать дубль за три минуты. Сначала немец отличился на 51-й, а затем на 54-й минуте матча.

Точку в голах поставил польский бомбардир Роберт Левандовски, который забил на 76-й минуте.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

25 февраля

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Удаление: Алонсо, 83