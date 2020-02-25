Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Челси" в Лондоне
25 февраля, 2020, 23:51
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" с счет 3:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Счет во встрече был открыт во втором тайме полузащитник "Баварии" Серж Гнабри показал уверенную игру и сумел сделать дубль за три минуты. Сначала немец отличился на 51-й, а затем на 54-й минуте матча.
Точку в голах поставил польский бомбардир Роберт Левандовски, который забил на 76-й минуте.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
25 февраля
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76
Удаление: Алонсо, 83
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