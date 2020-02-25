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Espreso.tvОбществоЧисло жертв короновируса в Италии достигло семи

Число жертв короновируса в Италии достигло семи

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер седьмой пациент

Как сообщает ANSA , в понедельник, 24 февраля, в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо умер 62-летний мужчина. Агентство отмечает, что умерший имел ряд тяжелых хронических заболеваний.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 230. Больше всего зафиксировано в Ломбардии (173 больных). В Венето - 33 случая COVID-19, Эмилии-Романьи - 18 Пьемонте и в Лацио - по три случая.

В Южном Тироле один человек находится под наблюдением, его диагноз не подтвержден.

На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

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