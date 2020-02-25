Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

25 февраля, 2020, 22:46

Чемпионат Европы по футболу 2020-го года отменят, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что вопрос об отмене Евро-2020 из-за ситуации с коронавирусом будет рассмотрен в случае ухудшения ситуации.

"Мы находимся на стадии ожидания. Мы следим за ситуацией от страны к стране, и футбол должен подстраиваться под ситуацию. Проведение соревнований будет прекращено только в случае ухудшения ситуации", - рассказал Ува.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на территории 11 стран мира. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.