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Espreso.tvОбществоВ Украине запускают платформу "Дия.Бизнес": сейчас предлагают протестировать

В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес": сейчас предлагают протестировать

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов Дия.Бизнес

Об этом говорится на Telegram-канале приложении "Дияе".

"Неделя до запуска платформы Дия.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес ", - говорится в сообщении.

В частности, благодаря новой онлайн-платформе можно:

  • открыть и закрыть СПД;

  • внести изменения в учредительные документы;

  • найти перечень сервисов и программ поддержки от государства;

  • получить профессиональные консультации по бизнесу.

Сегодня последний день регистрации на бета-тестирование приложения.

  • Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственную мобильное приложение "Дия"

  • 8 февраля вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев.

 

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