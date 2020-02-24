В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес": сейчас предлагают протестировать
Об этом говорится на Telegram-канале приложении "Дияе".
"Неделя до запуска платформы Дия.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес ", - говорится в сообщении.
В частности, благодаря новой онлайн-платформе можно:
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открыть и закрыть СПД;
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внести изменения в учредительные документы;
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найти перечень сервисов и программ поддержки от государства;
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получить профессиональные консультации по бизнесу.
Сегодня последний день регистрации на бета-тестирование приложения.
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Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственную мобильное приложение "Дия"
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8 февраля вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев.
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