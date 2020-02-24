В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес": сейчас предлагают протестировать

24 февраля, 2020, 11:33

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов Дия.Бизнес

Об этом говорится на Telegram-канале приложении "Дияе".

"Неделя до запуска платформы Дия.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес ", - говорится в сообщении.

В частности, благодаря новой онлайн-платформе можно:

открыть и закрыть СПД;

внести изменения в учредительные документы;

найти перечень сервисов и программ поддержки от государства;

получить профессиональные консультации по бизнесу.

Сегодня последний день регистрации на бета-тестирование приложения.