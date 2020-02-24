МН17: в следственной группе заявили, что у них есть очевидец запуска ракеты с "БУК"

24 февраля, 2020, 15:07

В международной Совместной следственной группе (JIT) заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17

Об этом заявил председатель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, он убежден в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".

На вопрос о том, есть ли у JIT свидетель по запуску ракеты, председатель ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Председатель JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "Мы сделали то, чего не должно было случиться". они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.