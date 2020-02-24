МН17: в следственной группе заявили, что у них есть очевидец запуска ракеты с "БУК"
Об этом заявил председатель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS, сообщает РБК-Украина.
Кроме того, он убежден в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".
На вопрос о том, есть ли у JIT свидетель по запуску ракеты, председатель ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".
Председатель JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.
"Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "Мы сделали то, чего не должно было случиться". они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.
- Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий.
- Так называемый экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не признает обвинения прокуратуры Нидерландов по делу о катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.
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