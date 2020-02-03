МН17: прокуратура Нидерландов объявила обвинения 4 фигурантам, - росСМИ
3 февраля, 2020, 15:42
Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутину.
"Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения и вызвала четыре подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух нидерландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.
- Окружной суд Гааги подтверждает, что минимум один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде.
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