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Espreso.tvОбществоМН17: прокуратура Нидерландов объявила обвинения 4 фигурантам, - росСМИ

МН17: прокуратура Нидерландов объявила обвинения 4 фигурантам, - росСМИ


фото: reuters
Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутину.

"Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения и вызвала четыре подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух нидерландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.

  • Окружной суд Гааги подтверждает, что минимум один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде.
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