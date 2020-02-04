MH17: Гиркин не признает обвинения прокуратуры Нидерландов
4 февраля, 2020, 17:06
Так называемый эксминистр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не признает обвинения прокуратуры Нидерландов по делу о катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Я не признаю объявленного обвинения и не признаю, что данные люди имеют право предъявлять обвинения мне", - заявил Гиркин.
Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по этому делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".
- Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий.
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