MH17: Гиркин не признает обвинения прокуратуры Нидерландов

4 февраля, 2020, 17:06

Так называемый эксминистр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не признает обвинения прокуратуры Нидерландов по делу о катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Я не признаю объявленного обвинения и не признаю, что данные люди имеют право предъявлять обвинения мне", - заявил Гиркин.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по этому делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".