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Espreso.tvСпортУайлдера госпитализировали после сокрушительного поражения от Фьюри

Уайлдера госпитализировали после сокрушительного поражения от Фьюри


фото: REUTERS
Американский боксер Деонтей Уайлдер после поражения от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе оказался в больнице

Об этом сообщил журналист Стив Ким в twitter.

По его словам, Уайлдер после поражения от Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) сразу поехал в больницу, из-за чего не явился на пресс-конференции.

В ходе боя Уайлдер дважды побывал в нокдауне и проиграл в седьмом раунде техническим нокаутом.

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