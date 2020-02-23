Уайлдера госпитализировали после сокрушительного поражения от Фьюри
23 февраля, 2020, 10:55
Американский боксер Деонтей Уайлдер после поражения от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе оказался в больнице
Об этом сообщил журналист Стив Ким в twitter.
По его словам, Уайлдер после поражения от Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) сразу поехал в больницу, из-за чего не явился на пресс-конференции.
В ходе боя Уайлдер дважды побывал в нокдауне и проиграл в седьмом раунде техническим нокаутом.
Being told that Deontay Wilder will not be attending the post-fight presser. He is going to the hospital ... #boxing # WilderFury2- Steve Kim (@StevESPNKim) February 23, 2020
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- Новый чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над Деонтеем Уайлдером исполнил на ринге песню .
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