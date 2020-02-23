Уайлдера госпитализировали после сокрушительного поражения от Фьюри

23 февраля, 2020, 10:55

Американский боксер Деонтей Уайлдер после поражения от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе оказался в больнице

Об этом сообщил журналист Стив Ким в twitter.

По его словам, Уайлдер после поражения от Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) сразу поехал в больницу, из-за чего не явился на пресс-конференции.

В ходе боя Уайлдер дважды побывал в нокдауне и проиграл в седьмом раунде техническим нокаутом.

Being told that Deontay Wilder will not be attending the post-fight presser. He is going to the hospital ... #boxing # WilderFury2 - Steve Kim (@StevESPNKim) February 23, 2020