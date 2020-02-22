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Espreso.tvМирВ Грузии поступления от туризма увеличились на 20%

В Грузии поступления от туризма увеличились на 20%


фото: newsgeorgia.ge
Национальная администрация туризма Грузии сообщает о росте как числа отдыхающих, посетивших страну, так и общего объема потраченных ими средств

Об этом по итогам января 2020 года заявила руководительница ведомства Мариам Квривишвили, передает Еспресо.TV со ссылкой на грузинский Первый канал .

"На данном этапе у нас есть обнадеживающая тенденция в индустрии туризма. Январь 2020 года начался с впечатляющих темпов роста, приравненных к 19-20%, как по количеству путешественников в среднем, так и туристов. Достаточно серьезный рост наблюдается в части расходов туристов, наш экономический доход в январе от сферы туризма вырос на 20% ", - отметила Квривишвили.

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"На данном этапе нам нечего беспокоиться, наоборот, как сообщают цифры, наша страна очень успешно начала этот год", - добавила она.

  • Напомним, журналисты показали женщину, которая утверждает, что является настоящей матерью Путина . Ей 93 года, проживает в Грузии.
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