Журналисты показали женщину, которая утверждает, что является матерью Путина. Ей 93 года, проживает в Грузии

15 февраля, 2020, 10:33

Известная в Европе журналистка, в прошлом многолетний корреспондент польских СМИ в Москве и на Кавказе, номинантка на Нобелевскую премию мира 2005 Кристина Курчаб-Редлих рассказала о личной встрече в ноябре 2019 с гражданкой Грузии российского происхождения Верой Николаевной Осеспашвили (в девичестве Путина)

Эта женщина заявляет, что является настоящей матерью президента РФ Владимира Путина. Ее слова помогают заполнить принципиально важны "белые пятна" официальной биографии российского лидера, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интервью Курчаб-Редлих белорусскому телеканалу Belsat .

инфографика Еспресо.TV

Журналистка насчитала четыре семьи, в которых в 1950-1960-х пришлось проживать нынешнему российском правителю. И только одна из них была настоящей, да и то не до конца. По ее данным, Путин никогда не знал своего отца, а с собственной матерью, жил лишь короткое время перед школой и в 1-2 классе.

Читайте также: Тайны детства Путина: чужие семьи, постоянное избиение приемными родителями, сломанная психика

Сейчас Вера Путина живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии. Родилась она в 1926 году в маленьком селе Терехин, которое рядом с городком Очер в Пермском крае.

"В Очер она (Вера, - авт.) училась в техникуме, была уже взрослой, после войны. Это время после войны, когда начинали учиться женщины, а не девушки. Когда она училась, познакомилась с человеком, которого звали Платон Привалов. Оказалось , что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехин, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950, а не 1952 ", - рассказывает Курчаб-Редлих.

Больше здесь .