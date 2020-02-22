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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: подозреваемого в наезде на нацгвардийцев отправили под ночной домашний арест

Столкновения в Новых Санжарах: подозреваемого в наезде на нацгвардийцев отправили под ночной домашний арест


фото: REUTERS
Суд отправил подозреваемого в наезде на работников Нацгвардии во время беспорядков в Новых Санжарах под ночной домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Соответствующее решение принял судья Октябрьского районного суда Полтавы. Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, которого подозревают в наезде на работников Нацгвардии на автомобиле, отправили под ночной домашний арест (с 22:00 до 7:00) на два месяца - до 20 апреля 2020 года.

Сторона обвинения просила суд взять подозреваемого под стражу, а защита настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может были обжаловано в течение пяти дней.

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  • 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникшие в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.

 

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