Столкновения в Новых Санжарах: подозреваемого в наезде на нацгвардийцев отправили под ночной домашний арест
22 февраля, 2020, 16:27
Суд отправил подозреваемого в наезде на работников Нацгвардии во время беспорядков в Новых Санжарах под ночной домашний арест
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Соответствующее решение принял судья Октябрьского районного суда Полтавы. Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, которого подозревают в наезде на работников Нацгвардии на автомобиле, отправили под ночной домашний арест (с 22:00 до 7:00) на два месяца - до 20 апреля 2020 года.
Сторона обвинения просила суд взять подозреваемого под стражу, а защита настаивала на безосновательности такой меры пресечения.
Решение суда может были обжаловано в течение пяти дней.
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- 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникшие в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.
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