Ровно 6 лет назад Янукович самоустранился от власти и бежал из Киева
Об этом напоминает исторический образовательный проект JNSM , передает Еспресо.TV .
"21 февраля 2014 года лидеры оппозиции при посредничестве представителей правительств Польши, Германии и Франции подписали с Виктором Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине, согласно которому до декабря 2014 года должны быть проведены внеочередные президентские выборы. Вечером этого же дня Верховная Рада проголосовала за постановление о восстановлении легитимного конституционного строя, лишило Януковича возможности влиять на действия правительства ", - говорится в материале, посвященном этому дню в истории.
Таким образом было восстановлено парламентско-президентский форум государственного правления.
В противоположность президентско-парламентской, появившаяся за счет давления Януковича на Конституционный Суд и узурация им дополнительных полномочий.
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"Опасаясь за свою безопасность, в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года Янукович оставил Администрацию президента и уехал в Харьков, а затем через Крым - в Россию. В этот же день Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов поддержала постановление о самоустранении Виктора Януковича с поста президента Украины, аргументируя такое решение самоустранением Януковича от выполнения своих обязанностей, и назначила внеочередные выборы президента Украины на 25 мая 2014 года. Через два дня прокуратура возбудила против бывшего президента Виктора Януковича криминальное дело за массовые убийства мирных граждан и объявила его в розыск ", - отмечается в сообщении.
- С тех пор Янукович постоянно скрывается в России, где он постоянно находится в своих двух главных резиденциях, одна из которых расположена в Подмосковье, а другая в Сочи.
- На днях он заявил, что первые шаги Владимира Зеленского во главе государства дают ему "надежду на мир" .
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