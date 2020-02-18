"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир": Янукович обратился к "соотечественникам"

18 февраля, 2020, 11:59

Адвокат президента беглого Виталий Сердюк 18 февраля в шестую годовщину расстрелов на Майдане Независимости распространил обращение по поводу этого события Виктора Януковича, который скрывается от правосудия

Заявление обнародовано на Facebook.

Так, в обращении говорится, что массовые убийства в центре Киева "стали кульминацией борьбы за "светлое" будущее Украины".

Янукович считает, что для кого-то эти протесты были революцией, но для большинства народа стали "страшной трагедией". Он также отметил, что "через 6 лет Майдан продолжает разделять нашу страну".

"Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства... Власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства", - говорится в обращении.

По его мнению, "пока Украина и Запад не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет преградой на пути к полному примирению".

В то же время Янукович уточнил, что надеется на шестого президента Владимира Зеленского.

"После выборов президента 2019 народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", - говорится в тексте.

Беглый президент добавил, что будет делать все для того, чтобы "страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю".