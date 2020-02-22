Футболист сборной Украины сделал хет-трик за 12 минут в Венгрии

22 февраля, 2020, 21:30

Украинский полузащитник венгерского "Фехервара" Иван Петряк забил за 12 минут три гола в чемпионате Венгрии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Петряк забил три гола в ворота "Залаэгерсега" в матче 22-го тура чемпионата Венгрии. Украинец вышел в стартовом составе "Фехервара", отличился на 49-й, 57-й и 61-й минутах и помог своей команде победить 4:1.

Это первый хет-трик Петряка в карьере. Всего на счету украинца в нынешнем сезоне 5 мячей и 5 результативных передач в 30 матчах.