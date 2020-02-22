Футболист сборной Украины сделал хет-трик за 12 минут в Венгрии
22 февраля, 2020, 21:30
Украинский полузащитник венгерского "Фехервара" Иван Петряк забил за 12 минут три гола в чемпионате Венгрии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Петряк забил три гола в ворота "Залаэгерсега" в матче 22-го тура чемпионата Венгрии. Украинец вышел в стартовом составе "Фехервара", отличился на 49-й, 57-й и 61-й минутах и помог своей команде победить 4:1.
Это первый хет-трик Петряка в карьере. Всего на счету украинца в нынешнем сезоне 5 мячей и 5 результативных передач в 30 матчах.
- Напомним, 18 января Иван Петряк отметился голом в контрольном матче за венгерский "Фехервар" против немецкого "Штутгарта".
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