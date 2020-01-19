Украинец забил эффектный гол за венгерский клуб в ворота "Штутгарта"

19 января, 2020, 12:22

Украинский футболист Иван Петряк отметился голом в контрольном матче за венгерский "Фехервар" против немецкого "Штутгарта"

Об этом сообщает Footboom.

Петряк был одним из лучших в составе "Фехервара" и забил гол в ворота немецкой команды. Однако точный удар украинца не спас его команду от поражения в спарринге - 1: 3.

В нынешнем сезоне Иван Петряк сыграл за "Фехервар" в 16 матчах и забил 1 гол, а также получил две желтые карточки. Хавбек в чемпионате Венгрии ранее выступал за "Ференцварош", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров.