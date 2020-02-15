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Espreso.tvКультураЕвровидение-2020: определились все финалисты национального отбора

Евровидение-2020: определились все финалисты национального отбора


фото: ukrinform.ua
Определились еще три финалиста национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

15 февраля состоялся второй тур национального отбора Евровидения-2020, в котором приняли участие 8 исполнителей:

MoonZoo feat. FMF Sure

Fo Sho

Элина Иващенко

Александр Порядинский

Garna

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в финал вышли:

David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI

По итогам первого тура национального отбора в финал вышли Krut, Jerry Heil и Go-A. Представитель Украины на Евровидении-2020 определится 22 февраля.

Евровидение-2020 состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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