Евровидение-2020: определились все финалисты национального отбора
15 февраля, 2020, 22:43
Определились еще три финалиста национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
15 февраля состоялся второй тур национального отбора Евровидения-2020, в котором приняли участие 8 исполнителей:
MoonZoo feat. FMF Sure
Fo Sho
Элина Иващенко
Александр Порядинский
Garna
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в финал вышли:
David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI
По итогам первого тура национального отбора в финал вышли Krut, Jerry Heil и Go-A. Представитель Украины на Евровидении-2020 определится 22 февраля.
Евровидение-2020 состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
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- Напомним, 8 февраля определились первые финалисты национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020.
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