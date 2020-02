Нацотбор Евровидения-2020: все об участниках и их песнях

6 февраля, 2020, 09:00

Дарья Тарасова

16 различных по жанру и манере исполнения украинских групп и артистов поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах. Рассказываем подробнее о каждом из них

В этом году популярный среди меломанов Европы и с недавних пор и Австралии песенный конкурс состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. За победу в Евровидении-2020 будут соревноваться представители 41 страны. Если Национальный отбор в Украине обойдется без скандалов, конкурсант от нашей страны выйдет на сцену в Роттердаме в первом полуфинале.

И на это есть большие шансы. Ведь на этот раз НСТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) изменила правила Национального отбора для конкурсантов. Так, в частности, участие в Нацотбора не могут брать артисты, выступавшие в России с 2014 года. Ограничение распространяется и на тех, кто планирует или анонсирует концерты в стране-агрессоре во время конкурса и в финал Евровидения. Представлять Украину на песенном конкурсе не сможет также тот, кто ездил в Крым с нарушением законодательства Украины.

Первый полуфинал Национального отбора состоится уже в эту субботу (8 февраля), второй - 15 февраля, а имя победителя, который и поедет в Роттердам в мае, объявят уже 22 февраля. Трансляцию первого полуфинала проведут телеканалы UA: Перший и СТБ в 22:00.</p>

Состав жюри в этом году изменился. Судейские кресла заняли Тина Кароль, Андрей Данилко и гендиректор "Хит ФМ" Виталий Дроздов.

Еспресо.TV рассказывает, кто будет выступать в этом году в Национальном отборе Евровидения.

Группа [В]

Украинская инди-поп группа [O] записывается на лейбле Masterskaya. Сами музыканты определяют свою музыку как futurepop, то есть поп-музыка нового времени. Это сочетание электро-индастриала и синти-попа.

На счету [O] - 2 мини-альбома "Самый сок" (2017) и "Делай любовь" (2018), сборник ремиксов от друзей и поклонников команды "Сокожим" (2018), а также один полноформатный альбом "Суперiнтроверт", релиз которого состоялся весной 2019 года. Оля Чернышева и Саша Каспров уже успели заявить о себе на более 20 музыкальных фестивалях, в частности на Atlas Weekend и Waves Vienna. А в прошлом году в Киеве состоялся их первый сольный концерт. Интересно, что Оля Чернышева является автором песни "Шаг" Тины Кароль, которая в этом году будет судить Нацотбор. К [O] певица была на бэк-вокале Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay и других, а также выступала вместе с 10-кратным лауреатом Грэмми - Бобби Макферрином.

Саша Каспров создал аранжировки для последнего альбома Джамалы, а их бас-гитарист Егор Гавриленко сотрудничал с Kadnay, The ВЙО, Ярмаком, Фаготом, крошка Цахес и тому подобное.

Jerry Heil

24-летняя видеоблогерка из Василькова "выстрелила" благодаря своей авторской песни # ОХРАНА_ОТМЕНА. Композиция собрала 14 млн просмотров на YouTube и длительное время держалась в лидерах на iTunes.

Яна начинала как кавер-исполнительница, довольно успешно перепевая хиты мировых и украинских исполнителей. В 2017 году на лейбле Vidlik Records состоялся релиз ее дебютного мини-альбома "Где мой дом", в который вошли 4 композиции. А уже в 2019-м Jerry Heil выпустила полноценный студийный альбом "Я, Яна". В октябре в Киеве состоялся ее первый сольный концерт.

Кстати, в Jerry Heil есть совместная песня с другим участником нынешнего Нацотбора - вместе CLOUDLESS "Мы друг", записанная для их альбома "Маяк".

Katya Chilly

Катя Chilly представить не требуется. Ее имя известно еще с 1996-го: тогда она стала победительницей престижной тогда "Червоной руты". Ее отличительная черта - особый вокал и манера исполнения, а ее творчество - уникальный фолк, соединенный с электроникой. Дело в том, что Екатерина Кондратенко - не только певица и композитор, но и этнограф и фольклорист.

За свою карьеру Катя Chilly выпустила 5 альбомов и планирует релиз еще 3-х. На ее счету - трансляции на MTV, BBC, сольники в Великобритании, выступления в США, Польше, Германии, Швеции и множество в Украине.

Сейчас музыкант творит в проект "Katya Chilly Group 432 Гц". В Нацотбора Катя представит композицию "Pitch". По ее словам, это песня о жизни и смерти, о пути дважды рожденного. Однако пока же композицию артистка не будет представила.

Krut

Показать Украину миру через традиционный старинный инструмент - бандуру. Такова идея певицы и бандуристки Марины Круть. Ее музыка доказывает, что бандура может звучать современно в джазовой, соул и даже поп-музыке. Krut - авторский проект Марины Круть. Она сочетает электронное звучание и старинный инструмент, усиливая свою музыку самобытным вокалом.

Марина Круть стала известна после участия в шоу "Голос страны" и "X-Фактор". Она уже выпустила несколько сольных песен и живой альбом, записанный во время концерта с оркестром. В 2019-м вышел ее ЕР "Albino", в поддержку которого стартовал всеукраинский тур. Пока певица не представила композицию, с которой выступит в Нацотбора.

Gо-A

Смесь електрофолка с аутентичным украинским вокалом и африканскими барабанами - так можно описать музыку Gо-A. Все это в их арсенале: клавишные, сэмплер, перкуссия от Тараса Шевченко, вокал от Екатерины Павленко, гитара Кирилла Адамовича и свирель от Игоря Диденчука.

Группа можно было услышать на фестивалях "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест" и за рубежом - в Израиле, Польше, Беларуси. Их трек "Веснянка" победил в The Best Track in Ukraine от Kiss FM, а весной 2019-го попал в топ-10 иTunes Dance chart в Словакии.

CLOUDLESS

Зрителям украинского телесериала "Школа" уже знаком этот киевский бойзбенд. Их песня "Между мирами" стала одним из саундтреков к популярного молодежного телешоу. Кроме этого, песни CLOUDLESS звучали в сериалах "Папанькы", "Сидоренко-Сидоренко", фильме "Встреча одноклассников" и многих развлекательных телешоу.

Для Евровидения-2020 музыканты создали композицию "Drown Me Down". Объясняя смысл композиции, ребята говорят, что эта песня для всех, кто находится в критической ситуации. Это песня-призыв никогда не сдаваться.

GIO

GIO - молодой музыкант из Грузии. Он сам пишет тексты и музыку к своим песням, а также самостоятельно продвигает себя. Свой первый сольный концерт GIO тоже организовал сам. В Киеве в прошлом году на сольнике он представил 12 авторских песен.

Артист принимал участие в шоу "Голос страны" и "Х-фактор". На его счету также выступления с оркестром Lords of The Sound. Сейчас GIO работает над записью своего первого альбома.

Assol

О маленькой Assol в украинском шоу-бизе заговорили в середине 90-х. Тогда первый клип 5-летней певицы на песню "Алые паруса" сделал ее довольно узнаваемой. В 2000 году вышел одноименный студийный альбом, а через год уже была представлена концертная программа "Звезда Ассоль".

В 2008 году певица сделала паузу в карьере в пользу учебе. Об Екатерине Тараненко вновь заговорили в 2016-м, после ее участия в шоу "Голос страны". С 2019 артистка изменила название своего сольного проекта на Assol. Под этим сценическим именем певица и примет участие в Нацотбора на Евровидение-2020 с песней Save it.

MOONZOO feat. FMF Sure

Откроют второй полуфинал Национального отбора львовяне MOONZOO вместе с американским рэпером FMF Sure. Александр Васецкий (вокал), Алексей Петелько (бас, клавишные), Игорь Стахов (ударные) и Виктор Сторожук (клавишные) объединились в 2017 году. Ребята играют в собственном стиле, который сами определяют как sad dance. Это смесь синти-попа, электронной музыки и блюза.

В 2018-м львовяне MOONZOO выпустили дебютный альбом из 9 различных композиций, который так и назвали "Sad Dance". Записывая свою первую пластинку, музыканты начали сотрудничать с американским рэпером нигерийского происхождения FMF Sure. В международном творческом тандеме музыканты создали три трека, а четвертой общей композицией стала "Maze". Ее записали в домашних условиях - просто на кухне. Именно с "Maze" музыканты выступят в Нацотбора.

FO SHO

FO SHO - это хип-хоп-трио сестер Ендале из Харькова - Бетти, Мириам и Сионе. Девушки имеют уникальное культурное происхождение, что нашло отражение и в их творчестве. Их музыка - это сочетание треп и хип-хопа.

Старшая из сестер - Бетти - имеет медицинское образование и работала стоматологом. Мириам с детства играет на скрипке, а Сион - на фортепиано. Втроем в 2019 году они создали группу FO SHO, но пока участницы трио живут в разных городах: Бетти в Киеве, а ее сестры - в Харькове. На Евровидении они представят композицию BLCK SQR.

Элина Иващенко

Элина Иващенко занимается музыкой с 5 лет. И такая настойчивость дала свои плоды. Сейчас на счету певицы победа в телевизионном шоу "Голос. Дети" в 2016 году, победа в проект "Х-фактор" в 2019 году, а также гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018».

Элина не просто певица. Сейчас она получает высшее образование в Киевском институте музыки имени Глиэра, преподает вокал и работает радиоведущей. За право представлять Украину на Евровидении-2020 Элина Иващенко поборется с авторской лирической композицией Get up.

Александр Порядинський

21-летний Александр Порядинський известен тем, что в 2013-м стал самым молодым победителем телевизионного проекту "Х-фактор". Сейчас Александр - певец и композитор. Впрочем первые шаги в музыке начал делать еще в детстве. К окончанию школы он выступал в местном клубе в селе Гнединцы, пел в ансамбле "Ровесник", участвовал в районных и международных конкурсах, а также в программе "Караоке на майдане" в Прилуках.

В Национальном отборе артист будет выступать с песней "Savior". Александр говорит, что смысл песни, заложенный в ее названии - спаситель, мотиватор к самореализации, способный на самопожертвование человек - каждый увидит свой.

GARNA

Украинская певица Алена Левашева занимается музыкальной карьерой с 2011 года. Именно тогда она начала сотрудничать с музыкантом и саундпродюсером Алексеем Хорольским в Magnifika Band. Коллектив стал одним из лучших в Харькове, а их кавер на "Delicate" вошел в немецкой сборки "The electro swing revolution vol.7".

В 2014-м Левашева стала вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра "Prime Orchestra", с которым за 5 лет сыграла около 500 концертов в городах Украины. Кроме этого, Алена поет в кавер-проекты Manera, а также пишет и исполняет собственные песни.

Проект GARNA, который и участвует в Нацотбора, появился в декабря 2019 года со коллаборации Алены Левашев и Алексея Хорольского. С дебютной песней "Who we are" GARNA и поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

KHAYAT

Для Андрея Хайата, который выступает под творческим псевдонимом KHAYAT, участие в нынешнем Нацотборе станет второй попыткой попасть на Евровидение. После прошлогоднего выступления молодой украинский артист и автор песен не остановился. Он выпустил дебютный альбом KHMIL ", ставший синтезом электронной музыки, украинских и восточных мотивов.

KHAYAT говорит, что на собственное творчество его вдохновляет украинская аутентичная музыка. Музыкант сочетает старинные народные песни с современными ритмами. Для Национального отбора в этом году он подготовил композицию CALL FOR LOVE.

David Axelrod

Дэвид Аксельрод - настоящее имя украинского певца и композитора. Свой творческий путь он начал как Владимир Ткаченко, а в прошлом году - официально сменил имя и фамилию.

Днепрянин участвовал в телепроекта "Шанс", "Х-фактор", "Танцы со звездами", некоторое время был солистом группы "Барселона". На Национальном отборе Евровидения музыкант выступит уже во второй раз. Первая попытка состоялась в 2013 году. Тогда певцу не хватило баллов от профессионального жюри.

В 2017 году David Axelrod сыграл большой сольный концерт во Дворце "Украина", после чего сделал творческую паузу. В Национальном отборе состоится его возвращение на музыкальную сцену, где артист исполнит композицию Horizon.

TVORCHI

TVORCHI - это международный электронный дуэт из Тернополя, в который входят украинец Андрей Гуцуляк и нигериец Джеффри Кенни. Группа возникла в 2018 году, тогда же ребята презентовали свой дебютный альбом "The parts". А уже в следующем году увидела свет пластинка "Disco lights".

В творческом арсенале TVORCHI композиции на английском и украинском языках. Одним из самых популярных их треков стал "Believe". Он попал в Топ-10 чарта Google Play в Украине, а клип за первые 12:00 набрал почти 100 тыс. Просмотров.

В Нацотбора Евровидение ребята представят композицию "Bonfire". Признаются, что для них это будет первый конкурс такого масштаба.